Несколько магазинов затопило из-за ливня в Пинске
По информации Гидромета, в субботу 22 июля в Брестской и Гомельской областях снова пройдут проливные дожди.
По информации Гидромета, в субботу 22 июля в Брестской и Гомельской областях снова пройдут проливные дожди.
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Несколько магазинов затопило в Пинске
В пятницу синоптики предупредили о сильных осадках в некоторых районах Беларуси: прогнозировались грозы и ливни, местами с градом.
Как сообщают в соцсетях жители Пинска, затопленным оказался ряд магазинов на улице Первомайской. По словам очевидцев, в настоящее время на место прибыли машины МЧС, которые откачивают воду из торговых объектов.
Кроме того, как пишут пинчане, подтопило и некоторые улицы районного центра, в частности, Кирова, Центральную, Карасева, Рокоссовского.
По информации Гидромета, в субботу 22 июля в Брестской и Гомельской областях снова пройдут проливные дожди, в связи с неблагоприятной погодой по югу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.