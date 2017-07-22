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03:55 (мск), источник: РИА Новости

Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Интерпол распространил список из 173 боевиков террористической группировки «Исламское государство"*, которые могут совершить террористические атаки в Европе, сообщает газета Guardian.

Источник: Reuters

Список был составлен разведкой США на основе данных, полученных в ходе операций в Сирии и Ираке. Данные были переданы ФБР, а затем в Интерпол.

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В списке значатся «люди, которых могли научить создавать и размещать самодельные взрывные устройства с целью убийств и нанесения травм». Также сообщается, что, «вероятно, они могут перемещаться между странами для участия в террористической деятельности».

Как сообщает издание, на данный момент неизвестно, находятся ли уже подозреваемые в Европе.

В списке указаны имена, даты вербовки в ИГ*, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, имена матерей и фотографии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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