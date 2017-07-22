Режим ЧС из-за прошедших в Приморье ливней введен уже в двух муниципалитетах

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.

Уже второй муниципалитет после Уссурийска решил ввести режим ЧС в связи с затопившими Приморья дождями, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, 21 июля, соответствующее постановление обнародовала администрация Яковлевского района.

«В сёлах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка оказалось подтоплено 24 дома и приусадебных участка. Пять человек эвакуировано из опасной зоны и размещено в пункте временного размещения, созданного в поликлинике села Яковлевка», — уточнили в ведомстве.

Также на дорогах района наблюдались переливы и частичное подтопление. К настоящему времени вода уже сошла, однако она успела повредить имущество в домах местных жителей.

По словам директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина, завтра и послезавтра в районе начнут работу оценочные комиссии, которым предстоит установить размер нанесённого ущерба.