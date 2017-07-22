Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Как использовать для хранения место вокруг окна
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском «Боинге»
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Политические битвы
10:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Режим ЧС из-за прошедших в Приморье ливней введен уже в двух муниципалитетах

Администрация Яковлевского района вечером в пятницу выпустила соответствующее постановление.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.

Уже второй муниципалитет после Уссурийска решил ввести режим ЧС в связи с затопившими Приморья дождями, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, 21 июля, соответствующее постановление обнародовала администрация Яковлевского района.

«В сёлах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка оказалось подтоплено 24 дома и приусадебных участка. Пять человек эвакуировано из опасной зоны и размещено в пункте временного размещения, созданного в поликлинике села Яковлевка», — уточнили в ведомстве.

Также на дорогах района наблюдались переливы и частичное подтопление. К настоящему времени вода уже сошла, однако она успела повредить имущество в домах местных жителей.

По словам директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина, завтра и послезавтра в районе начнут работу оценочные комиссии, которым предстоит установить размер нанесённого ущерба.

Напомним, из-за рекордного количества осадков — 134 миллиметра — сегодня введён режим ЧС в Уссурийском городском округе, где прекращено дорожное сообщение с четырьмя селами. Для организации лодочной переправы в Уссурийский городской округ прибыли две группы спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы со специальным снаряжением.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
Главком ВКС России сообщил о разработке военных конвертопланов
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
СМИ: Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников
Спорт
Фарфан и немного фарта: «Локомотив» вышел на первое место в ЧР ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки и, возможно, Дзагоева. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь