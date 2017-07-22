Режим ЧС из-за прошедших в Приморье ливней введен уже в двух муниципалитетах
Администрация Яковлевского района вечером в пятницу выпустила соответствующее постановление.
Администрация Яковлевского района вечером в пятницу выпустила соответствующее постановление.
Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.
Уже второй муниципалитет после Уссурийска решил ввести режим ЧС в связи с затопившими Приморья дождями, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«В сёлах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка оказалось подтоплено 24 дома и приусадебных участка. Пять человек эвакуировано из опасной зоны и размещено в пункте временного размещения, созданного в поликлинике села Яковлевка», — уточнили в ведомстве.
Также на дорогах района наблюдались переливы и частичное подтопление. К настоящему времени вода уже сошла, однако она успела повредить имущество в домах местных жителей.
По словам директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина, завтра и послезавтра в районе начнут работу оценочные комиссии, которым предстоит установить размер нанесённого ущерба.
Напомним,