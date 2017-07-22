Стали известны подробности операции по спасению моряков в Приморье
Буксир лежит на глубине 10 метров в перевёрнутом состоянии.
Буксир лежит на глубине 10 метров в перевёрнутом состоянии.
Трое членов экипажа затонувшего в пятницу буксира находятся в больнице. Происшествие случилось во время буксировки теплохода «Степан Гейц» от пирса.
Обошлось без жертв — троих членов экипажа успели спасти и доставить в больницу. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Что касается пострадавшего судна, то оно лежит в километре от берега, на глубине 10 метров. Розлива топлива не произошло.
Судовладельцем является акционерное общество «Приморские лесопромышленники», которое решает вопросы с подъёмом «утопленника». Судоходству этот буксир на дне пока не мешает.
Дальневосточное следственное управление на транспорте в свою очередь продолжает проверку всех обстоятельств в рамках возбуждённого уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.