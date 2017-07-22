Стали известны подробности операции по спасению моряков в Приморье

Трое членов экипажа затонувшего в пятницу буксира находятся в больнице. Происшествие случилось во время буксировки теплохода «Степан Гейц» от пирса.

Пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю распространила подробную информацию о том, что произошло 21 июля в бухте Светлая. Там, как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», опрокинулся и затонул буксир МБ-348, приписанный к порту Находка. На территории Тернейского района он занимался буксировкой теплохода «Степан Гейц» от пирса.

Обошлось без жертв — троих членов экипажа успели спасти и доставить в больницу. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Что касается пострадавшего судна, то оно лежит в километре от берега, на глубине 10 метров. Розлива топлива не произошло.

Судовладельцем является акционерное общество «Приморские лесопромышленники», которое решает вопросы с подъёмом «утопленника». Судоходству этот буксир на дне пока не мешает.