Сотрудника исправительной колонии в Приморье поймали на присвоении телефонов заключенных

Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.

Инспектор Исправительной колонии № 33 в Приморье стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, следствие считает, что подозреваемый причастен к пяти эпизодам присвоения имущества заключенных.

«По версии следствия, подозреваемый в ходе исполнении своих служебных обязанностей, обнаружил в шкафу для обработки медицинского инструмента, в медицинской части ИК-33 мобильный телефон одного из заключенных, произвел его изъятие. Однако не оформил должным образом и не передал акт обыска вместе с изъятым запрещенным предметом дежурному для регистрации в журнале и последующей передаче руководству. Вместо этого, он с целью материального обогащения за чужой счет присвоил себе телефон и распорядился им по своему усмотрению. Всего установлено 4 аналогичных эпизода», — сообщила Римская.

Стоит отметить, что преступление выявлено следователями в ходе производстве обыска в квартире фигуранта в рамках другого уголовного дела по факту получения им взятки. Расследование по нему завершено и сейчас дело рассматривается в суде.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемый предложил осужденному за взятку в размере 15 тыс рублей пронести на режимную территорию исправительной колонии два мобильных телефона и симкарты. Осужденный принял предложение и перевел деньги на банковскую карточку знакомого инспектора, и вскоре телефоны были переданы осужденному», — сообщила представитель СК.