На трассе Алматы-Капчагай произошло массовое ДТП
В результате ДТП пострадали 4 пассажира из Lexus, их госпитализировали.
В результате ДТП пострадали 4 пассажира из Lexus, их госпитализировали.
В Алматинской области на Капчагайской трассе столкнулись 4 автомобиля, передает Zakon.kz.
Водитель Lexus ехал по трассе в сторону Алматы, и в
В это время по трассе также двигались Volkswagen и за ним Toyota. В самый последний момент водитель первой машины заметил впереди стоящий бетонный блок, резко затормозил и попытался объехать его. Водитель Toyota, который двигался сразу за Volkswagen, не ожидал такого маневра и въехал в немецкую иномарку. От удара Toyota отбросило к Geely. Обе машины скатились на обочину. В результате ДТП пострадали 4 пассажира из Lexus, их госпитализировали.