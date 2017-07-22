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07:10 (мск), источник: Kazinform

Прокуроры в Алматы установили места реализации холодного оружия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О ситуации, складывающейся в сфере незаконного оборота гражданского оружия, а именно электрошокового оружия и кастетов, сообщили в Авиационной транспортной прокуратуре города Алматы.

Так, за 2016−2017 г. г. выявлено свыше 250 аналогичных фактов.

«В результате бездействия органов внутренних дел, ограниченное в обороте и запрещенное гражданское оружие в настоящее время находится в свободной продаже как на рынках и в магазинах города, так и на популярных отечественных интернет — порталах. В этой связи, органами прокуратуры проведен соответствующий анализ, установлены места и интернет — порталы, осуществляющие реализацию холодного оружия, по результатам которого в адрес ДВД внесен акт прокурорского реагирования», — сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры.

Лишь после вмешательства органов прокуратуры данная работа активизирована, отмечают в ведомстве, подчеркивая, что работа по пресечению деятельности торговцев холодным оружием ведется по остаточному принципу, а вопрос об ответственности самих сотрудников ДВД за бездействие и неэффективность в работе вовсе не рассмотрен. В этой связи, в адрес ДВД вновь направлено соответствующее письмо.

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