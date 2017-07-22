Прокуроры в Алматы установили места реализации холодного оружия

Так, за 2016−2017 г. г. выявлено свыше 250 аналогичных фактов.

«В результате бездействия органов внутренних дел, ограниченное в обороте и запрещенное гражданское оружие в настоящее время находится в свободной продаже как на рынках и в магазинах города, так и на популярных отечественных интернет — порталах. В этой связи, органами прокуратуры проведен соответствующий анализ, установлены места и интернет — порталы, осуществляющие реализацию холодного оружия, по результатам которого в адрес ДВД внесен акт прокурорского реагирования», — сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры.