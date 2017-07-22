Напавший на врача «скорой» в Хабаровске задержан

Вчера в Хабаровске врач бригады «скорой помощи», прибыв вечером на вызов в Центральный район, подвергся нападению неизвестного. Злоумышленник, угрожая ножом, отнял у медика сильнодействующий препарат, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Хабаровскому краю.



Вечером 21 июля 2017 года к жилому дому, расположенному в Центральном районе Хабаровска, на вызов прибыла бригада скорой помощи. Врач вышел из машины и отправился к пациенту. Он зашел в подъезд, а затем в лифт. Вместе с ним в кабину зашел неизвестный. Незнакомец сообщил, что у него нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему наркотические средства. Врач отдал ему ампулу с морфином. После этого злоумышленник скрылся.



Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств).



Личность нападавшего установлена, 26-летний мужчина задержан, водворен в изолятор временного содержания.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.