В Челябинске на ходу заполыхал Peugeot — инцидент произошел на Троицком тракте днем в пятницу, 21 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию южноуральского МЧС.

Вызов поступил к пожарным в 16.15 по местному времени. На тушение привлекались от МЧС 4 человека и 1 единица техники. Спустя 20 минут возгорание было ликвидировано.