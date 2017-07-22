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10:38 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске на ходу заполыхал Peugeot

Инцидент произошел на Троицком тракте.

В Челябинске на ходу заполыхал Peugeot — инцидент произошел на Троицком тракте днем в пятницу, 21 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию южноуральского МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вызов поступил к пожарным в 16.15 по местному времени. На тушение привлекались от МЧС 4 человека и 1 единица техники. Спустя 20 минут возгорание было ликвидировано.

О пострадавших не сообщается.

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