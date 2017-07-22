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09:43 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейские раскрыли ночное похищение в Чегдомыне

Из гостей женщина ушла не с пустыми руками.

В дежурную часть Верхнебуреинского районного отдела полиции поступило заявление от жителя посёлка Чегдомын. Он пожаловался, что ночью из дома пропал мобильный телефон стоимостью почти 25 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнюю, ранее несудимую, женщину. Стражам правопорядка фигурантка рассказала, что телефон она похитила и уже продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Хищение произошло в тот момент, когда злоумышленница находилась в гостях у потерпевшего.

Стражи правопорядка обнаружили и изъяли мобильный телефон, затем вернули его законному владельцу. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Об этом сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

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