Полицейские раскрыли ночное похищение в Чегдомыне

В дежурную часть Верхнебуреинского районного отдела полиции поступило заявление от жителя посёлка Чегдомын. Он пожаловался, что ночью из дома пропал мобильный телефон стоимостью почти 25 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнюю, ранее несудимую, женщину. Стражам правопорядка фигурантка рассказала, что телефон она похитила и уже продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Хищение произошло в тот момент, когда злоумышленница находилась в гостях у потерпевшего.