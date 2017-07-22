Полицейские раскрыли ночное похищение в Чегдомыне
Из гостей женщина ушла не с пустыми руками.
Из гостей женщина ушла не с пустыми руками.
В дежурную часть Верхнебуреинского районного отдела полиции поступило заявление от жителя посёлка Чегдомын. Он пожаловался, что ночью из дома пропал мобильный телефон стоимостью почти 25 тысяч рублей.
В ходе проведения комплекса
Стражи правопорядка обнаружили и изъяли мобильный телефон, затем вернули его законному владельцу. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Об этом сообщила сегодня