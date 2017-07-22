4-летняя девочка провела ночь одна в степи под Карагандой

4-летняя Амира Мухит потерялась в поселке Есенгельды Абайского района во время сбора ягод. Девочка провела ночь под открытым небом, обессилевшую малышку нашли спустя 18 часов, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом рассказали в Instagram.

Амира с родителями живет в городе Шахтинск. Вчера в полдень, 21 июля, девочка потерялась в степи во время сбора смородины, растущей вдоль дороги.

Пропажу малышки родители обнаружили сразу, но вот найти ее быстро не удалось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW1HtJ9FSOq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Девочка Амира нашлась! Спасибо всем неравнодушным людям❗️❗️❗️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Розыск Караганда (@rozysk__karaganda) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-22T01:14:00+00:00">Jul 21, 2017 at 6:14pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отчаявшиеся родители обратились за помощью к сотрудников отдела полиции и местных жителей. Также они попросили о помощи волонтеров.

Уже ближе к вечеру к поискам Амиры приступили волонтеры из Караганды, Сарани, Шахтинска, Актаса и других близлежащих населенных пунктов.

Больше ста человек добровольцев и около трехсот военных искали девочку всю ночь.

Они прочесывали каждый метр от места пропажи. Поиски длились 18 часов. На рассвете, примерно в шесть часов утра, малышку удалось найти. Она спала возле дерева. Ребенок был измучен, искусан комарами и обессилен.

«С Амирой все хорошо, ее осмотрели врачи. Сейчас она находится дома с родителями», — рассказала тетя девочки Лейла Мухит.