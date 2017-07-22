4-летняя девочка провела ночь одна в степи под Карагандой
Девочка пошла собирать ягоды с родителями и заблудилась.
Девочка пошла собирать ягоды с родителями и заблудилась.
4-летняя Амира Мухит потерялась в поселке Есенгельды Абайского района во время сбора ягод. Девочка провела ночь под открытым небом, обессилевшую малышку нашли спустя 18 часов, передает корреспондент NUR.KZ.
Об этом рассказали в Instagram.
Амира с родителями живет в городе Шахтинск. Вчера в полдень, 21 июля, девочка потерялась в степи во время сбора смородины, растущей вдоль дороги.
Пропажу малышки родители обнаружили сразу, но вот найти ее быстро не удалось.
Отчаявшиеся родители обратились за помощью к сотрудников отдела полиции и местных жителей. Также они попросили о помощи волонтеров.
Уже ближе к вечеру к поискам Амиры приступили волонтеры из Караганды, Сарани, Шахтинска, Актаса и других близлежащих населенных пунктов.
Больше ста человек добровольцев и около трехсот военных искали девочку всю ночь.
Они прочесывали каждый метр от места пропажи. Поиски длились 18 часов. На рассвете, примерно в шесть часов утра, малышку удалось найти. Она спала возле дерева. Ребенок был измучен, искусан комарами и обессилен.
«С Амирой все хорошо, ее осмотрели врачи. Сейчас она находится дома с родителями», — рассказала тетя девочки Лейла Мухит.
«Слава Богу, девочка жива и здорова. Она была сильно напугана, выглядела устало. Ее покусали комары. Сразу после обнаружения девочку передали медикам. Наверное с ней будет работать психолог», — рассказала волонтер Любовь.