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09:08 (мск), источник: Nur.kz

4-летняя девочка провела ночь одна в степи под Карагандой

Девочка пошла собирать ягоды с родителями и заблудилась.

4-летняя Амира Мухит потерялась в поселке Есенгельды Абайского района во время сбора ягод. Девочка провела ночь под открытым небом, обессилевшую малышку нашли спустя 18 часов, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом рассказали в Instagram.

Амира с родителями живет в городе Шахтинск. Вчера в полдень, 21 июля, девочка потерялась в степи во время сбора смородины, растущей вдоль дороги.

Пропажу малышки родители обнаружили сразу, но вот найти ее быстро не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отчаявшиеся родители обратились за помощью к сотрудников отдела полиции и местных жителей. Также они попросили о помощи волонтеров.

Уже ближе к вечеру к поискам Амиры приступили волонтеры из Караганды, Сарани, Шахтинска, Актаса и других близлежащих населенных пунктов.

Больше ста человек добровольцев и около трехсот военных искали девочку всю ночь.

Они прочесывали каждый метр от места пропажи. Поиски длились 18 часов. На рассвете, примерно в шесть часов утра, малышку удалось найти. Она спала возле дерева. Ребенок был измучен, искусан комарами и обессилен.

«С Амирой все хорошо, ее осмотрели врачи. Сейчас она находится дома с родителями», — рассказала тетя девочки Лейла Мухит.

«Слава Богу, девочка жива и здорова. Она была сильно напугана, выглядела устало. Ее покусали комары. Сразу после обнаружения девочку передали медикам. Наверное с ней будет работать психолог», — рассказала волонтер Любовь.

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