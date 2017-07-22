5-летний мальчик выпал из окна второго этажа в Шелеховском районе

Источник: IrkutskMedia.ru

5-летний мальчик выпал из окна второго этажа в селе Баклаши Шелеховского района накануне, 21 июля. В дежурную часть поступило сообщение из службы скорой помощи о том, что к ним привезли ребенка с различными травмами. В ходе проверки полицейские установили, что находясь в доме вместе матерью, мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Правоохранители выясняют причину несчастного случая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка нет», — сообщили в ведомстве.

Полицейские напоминают гражданам о том, что вся ответственность за жизнь и здоровье малолетних детей лежит на их родителях и опекунах. Чтобы обеспечить безопасность юных домочадцев, необходимо соблюдать несколько простых правил:

— ни в коем случае не оставляйте ребенка наедине с открытым окном (любопытные малыши норовят забраться на подоконник, чтобы рассмотреть происходящее на улице);.

— необходимо снабдить оконные ручки специальными замками, поскольку открыть створку пластикового окна сумеет даже двухлетний ребенок;.

— не надейтесь на прочность москитной сетки, которая совершенно не способна удержать вес навалившегося на нее малыша (часто дети выпадают из окна именно вместе с сеткой, понадеявшись на ее надежность);.

— ограничьте доступ детей к подоконникам, поставьте перед ними, к примеру, цветы, а стулья и табуретки уберите подальше.