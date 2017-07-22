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09:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Астане ищут пострадавших от рук квартирной мошенницы

Полиция просит обратиться граждан, лишившихся денег из-за мошенницы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Полиция Астаны ищет пострадавших от рук мошенницы, предлагавшей купить квартиры по ценам ниже рыночных, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

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Уголовное дело в отношении Нурсулу Айтбековой расследуется в управлении внутренних дел района «Алматы».

Сообщается, что Айтбекова вместе с другими подельниками обманом получили деньги от доверчивых граждан в обмен на «помощь» в приобретении дешевых квартир. Сумма незаконно полученных денег и число пострадавших не называются.

В июне 2017 года приговором суда № 2 Алматинского района города Астаны Айтбекова была осуждена по факту мошенничества к трем годам восьми месяцам лишения свободы. Подозреваемая в мошенничестве Нурсулу Айтбекова.

В настоящее время в полицию продолжают поступать обращения в отношении Айтбековой по аналогичным правонарушениям.

Пострадавших от противоправных действий данной гражданки просят обратиться в следственный отдел УВД района «Алматы» или позвонить по телефонам 8 (7172)71−67−49, сот. 8 775 923 33 12.

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