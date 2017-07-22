В Омске пассажирская маршрутка и Nissan расхлестались у виадука на 15-й Рабочей
Подписчики пабликов сообщают о двух экипажах скорой помощи.
Подписчики пабликов сообщают о двух экипажах скорой помощи.
Сегодня, 22 июля в омских пабликах появились снимки страшного ДТП на перекрестке у виадука на 15-й Рабочей.
Пассажирская маршрутка и Nissan Almero столкнулись лоб в лоб. Машины сильно расхлестались, маршрутку ударом отбросило в кювет.
Как сообщают в паблике «Аварийный Омск», снесены ограждения, на месте дежурят два экипажа скорой помощи, машина пожарных МЧС и сотрудники ДПС.
Подробностей пока не сообщается.