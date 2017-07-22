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10:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пассажирская маршрутка и Nissan расхлестались у виадука на 15-й Рабочей

Подписчики пабликов сообщают о двух экипажах скорой помощи.

Сегодня, 22 июля в омских пабликах появились снимки страшного ДТП на перекрестке у виадука на 15-й Рабочей.

Пассажирская маршрутка и Nissan Almero столкнулись лоб в лоб. Машины сильно расхлестались, маршрутку ударом отбросило в кювет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают в паблике «Аварийный Омск», снесены ограждения, на месте дежурят два экипажа скорой помощи, машина пожарных МЧС и сотрудники ДПС.

Подробностей пока не сообщается.

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