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10:14 (мск), источник: Tengrinews

В Караганде за взятку арестовали главу земельных отношений

Глава земельных отношений Караганды Сабыржан Даутбергенов подозревается в получении взятки.

Источник: Tengrinews

Его задержали прямо на рабочем месте сотрудники следственно-оперативной группы департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Сабыржан Даутбергенов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 Уголовного кодекса “Получение взятки должностным лицом”. Суд постановил арестовать его сроком на два месяца, пока идет расследование», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Точные обстоятельства задержания пока не уточняются.

Напомним, в начале этого года Сабыржан Даутбергенов дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение решения экономического суда. В январе чиновник отказался выдавать земельный участок предпринимателю под строительство торгового центра в Пришахтинске. В феврале Даутбергенов незаконно отказался заключать договор аренды на земельные участки с собственниками киосков.

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