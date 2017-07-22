В Караганде за взятку арестовали главу земельных отношений

«Сабыржан Даутбергенов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 Уголовного кодекса “Получение взятки должностным лицом”. Суд постановил арестовать его сроком на два месяца, пока идет расследование», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, в начале этого года Сабыржан Даутбергенов дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение решения экономического суда. В январе чиновник отказался выдавать земельный участок предпринимателю под строительство торгового центра в Пришахтинске. В феврале Даутбергенов незаконно отказался заключать договор аренды на земельные участки с собственниками киосков.