В Голованово совершено нападение на банкомат
Нападение на платежный аппарат было совершено в ночь с 21 на 22 июля. Предположительно, банкомат взорвали.
Нападение на платежный аппарат было совершено в ночь с 21 на 22 июля. Предположительно, банкомат взорвали.
Платежный терминал, который подвергся нападению, находился в отделении банка на ул. Мозырская.
«Утром я шла на работу, там много полиции было и у входа разрушена стена, отвалилась или что там, как будто взрыв был. И слышно было, не поняла я, толи это взрыв был, толи гром так грохотнул», — написала местная жительница Ольга.
Не известно, удалось ли злоумышленникам похитить деньги и в какой сумме. Все обстоятельства устанавливаются.