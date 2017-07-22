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10:40 (мск), источник: Новости Перми

В Голованово совершено нападение на банкомат

Нападение на платежный аппарат было совершено в ночь с 21 на 22 июля. Предположительно, банкомат взорвали.

Платежный терминал, который подвергся нападению, находился в отделении банка на ул. Мозырская.

«Утром я шла на работу, там много полиции было и у входа разрушена стена, отвалилась или что там, как будто взрыв был. И слышно было, не поняла я, толи это взрыв был, толи гром так грохотнул», — написала местная жительница Ольга.

Не известно, удалось ли злоумышленникам похитить деньги и в какой сумме. Все обстоятельства устанавливаются.

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