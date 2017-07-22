В Голованово совершено нападение на банкомат

Платежный терминал, который подвергся нападению, находился в отделении банка на ул. Мозырская.



«Утром я шла на работу, там много полиции было и у входа разрушена стена, отвалилась или что там, как будто взрыв был. И слышно было, не поняла я, толи это взрыв был, толи гром так грохотнул», — написала местная жительница Ольга.



Не известно, удалось ли злоумышленникам похитить деньги и в какой сумме. Все обстоятельства устанавливаются.