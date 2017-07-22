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10:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на трассе Тюкалинск-Большие Уки опрокинулся в кювет рейсовый автобус

В результате аварии никто не пострадал.

Вчера, 21 июля в 22:20 часов в полицию пришло сообщение о ДТП на трассе Тюкалинск — Большие Уки с участием рейсового автобуса.

На место выехали оперативники и скорая. Полицейские установили, что 53-летний водитель автобуса «ПАЗ» ехал в поселок Большие Уки и внезапно съехал на обочину. Машина в итоге съехала в кювет и перевернулась.

В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров, из них один ребенок. Всех их осмотрели и отпустили медики. Пассажиров благополучно пересадили в другой автобус. К счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства и причины происшествия будут выяснены в ходе проверки.

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