В Омской области на трассе Тюкалинск-Большие Уки опрокинулся в кювет рейсовый автобус

Вчера, 21 июля в 22:20 часов в полицию пришло сообщение о ДТП на трассе Тюкалинск — Большие Уки с участием рейсового автобуса.

На место выехали оперативники и скорая. Полицейские установили, что 53-летний водитель автобуса «ПАЗ» ехал в поселок Большие Уки и внезапно съехал на обочину. Машина в итоге съехала в кювет и перевернулась.

В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров, из них один ребенок. Всех их осмотрели и отпустили медики. Пассажиров благополучно пересадили в другой автобус. К счастью, никто не пострадал.