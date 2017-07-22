Турист из Челнов стал свидетелем землетрясения в Турции

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Челнинец Руслан Костромин стал очевидцем сегодняшнего землетрясения в Турции, пишут «Челнинские известия».

«Мы отдыхаем в Турции, в городе Бодрум. 21 июля примерно в 1.30 было землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Туристы не пострадали, но прибрежная зона отелей получила значительные повреждения», — рассказал Костромин.

У западного побережья Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос.