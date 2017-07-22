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11:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Турист из Челнов стал свидетелем землетрясения в Турции

Житель Набережных Челнов был в отеле, который пострадал от природной стихии.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Челнинец Руслан Костромин стал очевидцем сегодняшнего землетрясения в Турции, пишут «Челнинские известия».

«Мы отдыхаем в Турции, в городе Бодрум. 21 июля примерно в 1.30 было землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Туристы не пострадали, но прибрежная зона отелей получила значительные повреждения», — рассказал Костромин.

У западного побережья Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос.

В результате происшествия на острове Кос погибли не менее двух человек, более 120 получили ранения. В Турции после землетрясения около 70 человек обратились в больницы Бодрума.

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