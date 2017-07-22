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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв ошибочного удара США в Афганистане выросло до 16

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жертвами ошибочного удара США в пятницу стали 16 афганских полицейских, двое получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Источник: РИА Новости

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о 12 погибших.

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Инцидент произошел в пятницу вечером в районе 17.00 по местному времени (15.30 мск) в провинции Гильменд, когда афганские силовики проводили зачистку деревни от боевиков радикальной группировки «Талибан», отметил представитель полиции Салам Афган.

«В ходе удара 16 афганских полицейских, включая двух командиров, были убиты. Еще двое сотрудников полиции получили ранения», — сообщил он. Эти данные также подтвердил представитель губернатора провинции Омар Звак.

Ранее в штабе операции «Решительная поддержка», которую проводит в стране НАТО, сообщили, что несколько афганских военнослужащих погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд. Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США. Удар был нанесен по лагерю, где находились военнослужащие.

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