Число жертв ошибочного удара США в Афганистане выросло до 16

Источник: РИА Новости

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о 12 погибших.

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Инцидент произошел в пятницу вечером в районе 17.00 по местному времени (15.30 мск) в провинции Гильменд, когда афганские силовики проводили зачистку деревни от боевиков радикальной группировки «Талибан», отметил представитель полиции Салам Афган.

«В ходе удара 16 афганских полицейских, включая двух командиров, были убиты. Еще двое сотрудников полиции получили ранения», — сообщил он. Эти данные также подтвердил представитель губернатора провинции Омар Звак.