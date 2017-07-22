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11:05 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре журналистку сбил автобус

Корреспондентку телеканала «Краснодар» сбил автобус.

Авария произошла в центре города на пересечении улиц Северной и Рашпилевской. Журналистка Анна Григорьева была на редакционном задании — снимала сюжет. Девушка переходила дорогу на зеленый свет по зебре и ее задел зеркалом проезжавший мимо автобус. Водитель остановился, но не вышел из машины, а помощь корреспонденту оказали прохожие, сообщает телеканал «Краснодар».

Через несколько минут автобус уехал. Григорьева находится в больнице, телеканал обратился в правоохранительные органы.

С начала 2017 года в Краснодаре четыре человека погибли в результате ДТП на пешеходных переходах, 58 человек — пострадали.

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