Ночью в Гвардейске полностью сгорел Mercedes

О пожаре в ведомство сообщили в 19:27. Вызов принял Центр управления в кризисных ситуациях. В результате возгорания машина была уничтожена полностью.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-14 в составе трёх человек и единицы техники», — говорится в сообщении пресс-службы.