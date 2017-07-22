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11:03 (мск), источник: Клопс.ru

Ночью в Гвардейске полностью сгорел Mercedes

В пятницу, 21 июля, на ул. Совхозной в Гвардейске сгорел Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

О пожаре в ведомство сообщили в 19:27. Вызов принял Центр управления в кризисных ситуациях. В результате возгорания машина была уничтожена полностью.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-14 в составе трёх человек и единицы техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

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