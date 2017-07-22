Ночью в Гвардейске полностью сгорел Mercedes
В пятницу, 21 июля, на ул. Совхозной в Гвардейске сгорел Mercedes. Об этом сообщает
В пятницу, 21 июля, на ул. Совхозной в Гвардейске сгорел Mercedes. Об этом сообщает
О пожаре в ведомство сообщили в 19:27. Вызов принял Центр управления в кризисных ситуациях. В результате возгорания машина была уничтожена полностью.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет