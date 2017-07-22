Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Как отдыхают российские знаменитости
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском «Боинге»
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
11:30 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью на левом берегу Воронежа сгорел Suzuki SX4

Огонь приехали тушить два пожарных отделения.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 22 июля, в Воронеже ночью загорелся автомобиль. Сообщение о ЧП на улице Ржевской поступило в МЧС в 00:55.

На место выехали сразу два пожарных отделения, но иномарку потушили до приезда спасателей.

«В автомобиле Suzuki SX4 огонь повредил бампер, крыло, дверь и порог», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Воронеже парень поджег три дорогих иномарки, бросая бутылки с зажигательной смесью
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили в Сочи проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание переименовано в артистическое
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь