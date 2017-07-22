Ночью на левом берегу Воронежа сгорел Suzuki SX4
Огонь приехали тушить два пожарных отделения.
Огонь приехали тушить два пожарных отделения.
В субботу, 22 июля, в Воронеже ночью загорелся автомобиль. Сообщение о ЧП на улице Ржевской поступило в МЧС в 00:55.
На место выехали сразу два пожарных отделения, но иномарку потушили до приезда спасателей.
«В автомобиле Suzuki SX4 огонь повредил бампер, крыло, дверь и порог», — рассказали в
К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют.