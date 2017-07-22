Ночью на левом берегу Воронежа сгорел Suzuki SX4

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 22 июля, в Воронеже ночью загорелся автомобиль. Сообщение о ЧП на улице Ржевской поступило в МЧС в 00:55.

На место выехали сразу два пожарных отделения, но иномарку потушили до приезда спасателей.