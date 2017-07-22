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10:42 (мск), источник: Publika.md

Пожар в столице: понадобилось вмешательство четырёх пожарных расчётов

Пожар в жилом доме тушили вчера спасатели. Случилось возгорание в квартире на третьем этаже. Четыре расчета локализовали огонь за полчаса.

Источник: Publika.md

Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Службе чрезвычайных ситуаций, в результате пожара пострадали балконы верхних этажей. Причины возгорания выясняются.

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