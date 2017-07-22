Пожар в столице: понадобилось вмешательство четырёх пожарных расчётов
Пожар в жилом доме тушили вчера спасатели. Случилось возгорание в квартире на третьем этаже. Четыре расчета локализовали огонь за полчаса.
Пожар в жилом доме тушили вчера спасатели. Случилось возгорание в квартире на третьем этаже. Четыре расчета локализовали огонь за полчаса.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщили в Службе чрезвычайных ситуаций, в результате пожара пострадали балконы верхних этажей. Причины возгорания выясняются.