В Брестской области молния стала причиной нескольких пожаров
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области вечером 21 июля молния стала причиной нескольких пожаров, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области вечером 21 июля молния стала причиной нескольких пожаров, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В деревне Вороцевичи Ивановского района произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке. Огнем уничтожена кровля. Аналогичные происшествия зафиксированы в деревне Глинка Столинского района и в деревне Ракитно Лунинецкого района. Хозяйственные постройки сгорели
Ночью в деревне Мочуль Столинского района на территории мехдвора произошел пожар в неэксплуатируемом кирпичном здании мастерских. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие. Пострадавших нет.