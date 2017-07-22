Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском "Боинге"
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Как отдыхают российские знаменитости
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
11:05 (мск), источник: БЕЛТА

В Брестской области молния стала причиной нескольких пожаров

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области вечером 21 июля молния стала причиной нескольких пожаров, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В деревне Вороцевичи Ивановского района произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке. Огнем уничтожена кровля. Аналогичные происшествия зафиксированы в деревне Глинка Столинского района и в деревне Ракитно Лунинецкого района. Хозяйственные постройки сгорели из-за попадания молнии.

Ночью в деревне Мочуль Столинского района на территории мехдвора произошел пожар в неэксплуатируемом кирпичном здании мастерских. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие. Пострадавших нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Подробности громкого дела черных риелторов
Беларусь вошла в топ-10 на конкурсе самых красивых марок
Подробности громкого дела черных риелторов
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили в Сочи проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание переименовано в артистическое
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь