Полицейский погиб в аварии под Новыми Аненами
Один человек погиб, двое получили ранения в автокатастрофе в селе Кетросу Новоаненского района. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки.
Один человек погиб, двое получили ранения в автокатастрофе в селе Кетросу Новоаненского района. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки.
Автомобиль, за рулем которого находился полицейский, пошел на обгон и врезался в машину на встречной полосе. От удара первый автомобиль отбросило в дерево, он загорелся.
Полицейский погиб по дороге в больницу, двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Автокатастрофа случилась ночью, полицейский при исполнении не был.