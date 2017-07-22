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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Студент под Волгоградом избил девушку и убил ее ребенка за отказ в близости

КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Студент колледжа задержан в Волгоградской области по подозрению в избиении отказавшей ему в интимной близости девушки и убийстве ее новорожденной дочери, сообщает в субботу МВД РФ.

Источник: РИА Новости

По данным СУСК по региону, 19-летняя девушка вечером в пятницу вместе с двумя приятелями у себя дома в Камышине выпивала и принимала токсичные вещества. Как утверждает ведомство, один из парней стал склонять молодую женщину к близости, но, получив отказ, «накинулся на нее с кулаками», а затем, услышав детский плач, трижды ударил ее одномесячного ребенка по голове. Второй гость вызвал скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, но спасти жизнь младенца не удалось, отмечается в сообщении.

«Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после совершения им особо тяжкого преступления оперативными сотрудниками городского отдела полиции», — говорится в сообщении следствия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, решается вопрос об аресте мужчины.

По данным МВД РФ, подозреваемым оказался 17-летний студент колледжа, он сознался в содеянном.

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