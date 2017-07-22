Студент под Волгоградом избил девушку и убил ее ребенка за отказ в близости

По данным СУСК по региону, 19-летняя девушка вечером в пятницу вместе с двумя приятелями у себя дома в Камышине выпивала и принимала токсичные вещества. Как утверждает ведомство, один из парней стал склонять молодую женщину к близости, но, получив отказ, «накинулся на нее с кулаками», а затем, услышав детский плач, трижды ударил ее одномесячного ребенка по голове. Второй гость вызвал скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, но спасти жизнь младенца не удалось, отмечается в сообщении.