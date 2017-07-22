Спасатели извлекли из разбитого авто водителя, попавшего в ДТП под Альметьевском

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе сотрудники пожарно-спасательной части № 77 и зональногопоисково-спасательного отряда № 7 извлекли из автомобилей водителей покореженных авто, которые столкнулись лоб в лоб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе накануне в 9.03. Дорожное происшествие случилось на 199-м км автодороги Казань — Оренбург. Там столкнулись «Лада Веста» и «Шкода Ети». Водитель первого автомобиля оказался зажат в деформированном кузове авто. Спасатели помогли ему выбраться при помощи специнструмента и донесли до машины скорой помощи. Водителя второго авто также госпитализировали.