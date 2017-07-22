Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
11:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Спасатели извлекли из разбитого авто водителя, попавшего в ДТП под Альметьевском

Дорожное происшествие случилось на 199-м км автодороги Казань — Оренбург.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе сотрудники пожарно-спасательной части № 77 и зональногопоисково-спасательного отряда № 7 извлекли из автомобилей водителей покореженных авто, которые столкнулись лоб в лоб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе накануне в 9.03. Дорожное происшествие случилось на 199-м км автодороги Казань — Оренбург. Там столкнулись «Лада Веста» и «Шкода Ети». Водитель первого автомобиля оказался зажат в деформированном кузове авто. Спасатели помогли ему выбраться при помощи специнструмента и донесли до машины скорой помощи. Водителя второго авто также госпитализировали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рустам Минниханов открыл в Средней Елюзани образовательный комплекс
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили в Сочи проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание переименовано в артистическое
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь