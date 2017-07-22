За рулём Audi, сбившем девушку на проспекте Мира, сидел следователь УМВД

За рулём Audi, который сбил девушку на проспекте Мира, находился следователь пятого отдела УМВД по Калининграду. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. По данным собеседника, мужчина ехал со стороны ул. Гостиной в сторону ул. Театральной по крайней левой полосе. На подъезде к «зебре» он решил объехать остановившийся перед ним Fiat и задел его по касательной. В результате полицейский не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил калининградку. По уточнённым данным, пострадавшей 26 лет.

После этого Audi наехал на световую опору, ограждение и мусорный бак. В отношении следователя начали служебную проверку, которую будет проводить его начальник. В пресс-службе УМВД по области подтвердили участие сотрудника органов в ДТП.

«В случае установления вины сотрудника, он и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Степень вреда здоровья пострадавшей устанавливается» — сообщили в пресс-службе.