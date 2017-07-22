За рулём Audi, сбившем девушку на проспекте Мира, сидел следователь УМВД
28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. В отношении него проводится служебная проверка.
28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. В отношении него проводится служебная проверка.
За рулём Audi, который сбил девушку на проспекте Мира, находился следователь пятого отдела УМВД по Калининграду. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. По данным собеседника, мужчина ехал со стороны ул. Гостиной в сторону ул. Театральной по крайней левой полосе. На подъезде к «зебре» он решил объехать остановившийся перед ним Fiat и задел его по касательной. В результате полицейский не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил калининградку. По уточнённым данным, пострадавшей 26 лет.
После этого Audi наехал на световую опору, ограждение и мусорный бак. В отношении следователя начали служебную проверку, которую будет проводить его начальник. В
«В случае установления вины сотрудника, он и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Степень вреда здоровья пострадавшей устанавливается» — сообщили в
17 июля 2017 года на пр. Мира Audi вылетел на тротуар и сбил девушку. Ранее в отделе пропаганды ГИБДД сообщали, что за рулём машины находилась женщина. В результате аварии пострадавшую доставили в БСМП с закрытой