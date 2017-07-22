Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском "Боинге"
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Лолита пригрозила Виктории Романец сроком – СМИ
СМИ: Марина Александрова показала мужа и детей
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
11:15 (мск), источник: Клопс.ru

За рулём Audi, сбившем девушку на проспекте Мира, сидел следователь УМВД

28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. В отношении него проводится служебная проверка.

За рулём Audi, который сбил девушку на проспекте Мира, находился следователь пятого отдела УМВД по Калининграду. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

28-летний лейтенант юстиции занял должность в марте 2017 года. В момент аварии он был трезв. По данным собеседника, мужчина ехал со стороны ул. Гостиной в сторону ул. Театральной по крайней левой полосе. На подъезде к «зебре» он решил объехать остановившийся перед ним Fiat и задел его по касательной. В результате полицейский не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил калининградку. По уточнённым данным, пострадавшей 26 лет.

После этого Audi наехал на световую опору, ограждение и мусорный бак. В отношении следователя начали служебную проверку, которую будет проводить его начальник. В пресс-службе УМВД по области подтвердили участие сотрудника органов в ДТП.

«В случае установления вины сотрудника, он и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Степень вреда здоровья пострадавшей устанавливается» — сообщили в пресс-службе.

17 июля 2017 года на пр. Мира Audi вылетел на тротуар и сбил девушку. Ранее в отделе пропаганды ГИБДД сообщали, что за рулём машины находилась женщина. В результате аварии пострадавшую доставили в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и многочисленными ушибами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
В Калининграде во время ЧМ-2018 подсветят телевышку
В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили в Сочи проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание переименовано в артистическое
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь