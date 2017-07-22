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11:13 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области пропавшего 17-летнего подростка с ДЦП нашли мертвым

Поиски Юрия Тюрина прекращены.

Утром в субботу, 22 июля, стало известно, что пропавшего без вести 17-летнего подростка из Грибановского района нашли мертвым. Об этом сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Во время загрузки произошла ошибка.

// По предварительным данным, подросток утонул. На поиски юноши выезжали волонтеры из Воронежа, Курска, Белгорода. Также на месте работали спасатели.

Напомним, что Юрий Тюрин утром 19 июля ушел из дома в районе станции «Разъезд 667 километр» ЮВЖД. Больше его никто не видел. Было известно, что молодой человек не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.

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