Пермь затопило после очередного ливня
Жители размещают в соцсетях фото и видео потопа.
Жители размещают в соцсетях фото и видео потопа.
Гроза и сильный ливень прошли в Перми в субботу, 22 июля. После дождя улицы и дороги в городе превратились в реки. Ливневая канализация не справляется с огромным количеством воды.
Жители активно делятся в соцсетях фотографиями и видео потопа.
«Пермская Венеция», «Мы плывём», «Троллейбус высадил пассажиров и застрял», — пишут пермяки под своими снимками.
Напомним, синоптики и МЧС предупредили, что выходные в Прикамье будут дождливыми. Грозы, град, ливни и туман ожидают нас в эти дни.