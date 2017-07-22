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13:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермь затопило после очередного ливня

Жители размещают в соцсетях фото и видео потопа.

Источник: Аргументы и факты

Гроза и сильный ливень прошли в Перми в субботу, 22 июля. После дождя улицы и дороги в городе превратились в реки. Ливневая канализация не справляется с огромным количеством воды.

Жители активно делятся в соцсетях фотографиями и видео потопа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пермская Венеция», «Мы плывём», «Троллейбус высадил пассажиров и застрял», — пишут пермяки под своими снимками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, синоптики и МЧС предупредили, что выходные в Прикамье будут дождливыми. Грозы, град, ливни и туман ожидают нас в эти дни.

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