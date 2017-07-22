В супермаркете Ростова мужчина умер в очереди в кассу

— На место выехали сотрудники полиции и представители регионального следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.

Трагедия произошла в Северном жилом массиве, на улице Обсерваторной. Как рассказывали в соцсетях очевидцы происшествия, покупатель находился в супермаркете вместе с женой, в очереди в кассу ему неожиданно стало плохо. Мужчина схватился за сердце и рухнул на пол. Ему тут же вызвали «скорую». Медики констатировали смерть.