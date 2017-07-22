Пожар произошел в детском летнем лагере в Витебском районе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере в Витебском районе, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.

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Сообщение о возгорании в комнате трехэтажного корпуса в детском лагере «Магистраль» УП «Витебское отделение БЖД», находящемся в деревне Малые Летцы, спасателям поступило накануне в 20:35.

«В результате пожара в комнате повреждены стены и имущество, закопчено потолочное перекрытие», — сказали в управлении.

По информации МЧС, в результате пострадал 26-летний сторож лагеря — он до прибытия спасателей сам пытался потушить огонь. Молодой человек с отравлением продуктами горения был госпитализирован.