Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
«Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Московские квартиры стали рекордно доступными
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
12:18 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар произошел в детском летнем лагере в Витебском районе

Пострадал 26-летний сторож лагеря — он до прибытия спасателей сам пытался потушить огонь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере в Витебском районе, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.

Читайте также
В Брестской области молния стала причиной нескольких пожаров

Сообщение о возгорании в комнате трехэтажного корпуса в детском лагере «Магистраль» УП «Витебское отделение БЖД», находящемся в деревне Малые Летцы, спасателям поступило накануне в 20:35.

«В результате пожара в комнате повреждены стены и имущество, закопчено потолочное перекрытие», — сказали в управлении.

По информации МЧС, в результате пострадал 26-летний сторож лагеря — он до прибытия спасателей сам пытался потушить огонь. Молодой человек с отравлением продуктами горения был госпитализирован.

В настоящее время спасатели устанавливают причины возникновения возгорания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание получило новое название
Спайсер объяснил свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь