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12:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе авто столкнулось с лошадью

Дорожное происшествие случилось на 35-м км автодороги Казань — Оренбург.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе сотрудники пожарного расчета отдельного поста «Каипы» ГКУ «Пожарная охрана РТ» помогли выбраться из автомобиля водителю и пассажиру после столкновения авто с лошадью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевскомевском районе накануне в 22.22. Дорожное происшествие случилось на 35-м км автодороги Казань — Оренбург. Там «Лада Калина» сбила лошадь. Водитель автомобиля оказался зажат в покореженном кузове авто. Спасатели помогли ему выбраться при помощи специнструмента и донесли до машины скорой помощи. Пассажир также пострадал. С травмами различной степени тяжести их доставили в травмоцентр Казани.

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