В Воронеже подросток поджег 3 автомобиля
Парень использовал бутылки с зажигательной смесью.
Парень использовал бутылки с зажигательной смесью.
Подросток поджег три автомобиля в Воронеже в ночь с 21 на 22 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Парень использовал бутылки с зажигательной смесью, уточнила
По данным полиции, около 22:00 пятницы, 21 июля в переулке Гвардейский загорелся автомобиль Audi-Q3. Подросток бросил на крышу машины бутылку с зажигательной смесью. Полиция начала искать поджигателя.
Через час 17-летний парень бросил бутылку с горючей смесью в автомобиль Mitsubishi Pajero. Владелец иномарки успел потушить огонь.
Жители дома на улице Ржевской сообщили в полицию о поджоге автомобиля Suzuki SX-4 около 1:00 субботы, 22 июля. Хозяин автомобиля вовремя увидел пожар и успел потушить пламя.
Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Парень попал видеозаписи и оставил отпечатки пальцев на одной из бутылок с горючей смесью. Подростка задержали, когда он шел домой.
Правоохранители выяснили, что подростка уже судили за аналогичные преступления. Парня задержали. В отношении подростка могут возбудить уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).