В Воронеже подросток поджег 3 автомобиля

Источник: РИА "Воронеж"

Подросток поджег три автомобиля в Воронеже в ночь с 21 на 22 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Парень использовал бутылки с зажигательной смесью, уточнила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По данным полиции, около 22:00 пятницы, 21 июля в переулке Гвардейский загорелся автомобиль Audi-Q3. Подросток бросил на крышу машины бутылку с зажигательной смесью. Полиция начала искать поджигателя.

Через час 17-летний парень бросил бутылку с горючей смесью в автомобиль Mitsubishi Pajero. Владелец иномарки успел потушить огонь.

Жители дома на улице Ржевской сообщили в полицию о поджоге автомобиля Suzuki SX-4 около 1:00 субботы, 22 июля. Хозяин автомобиля вовремя увидел пожар и успел потушить пламя.

Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Парень попал видеозаписи и оставил отпечатки пальцев на одной из бутылок с горючей смесью. Подростка задержали, когда он шел домой.