В Апшеронском районе в загоревшемся автомобиле погибли три человека
В Апшеронском районе 22 июля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
В Апшеронском районе 22 июля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Авария случилась на трассе Апшеронск — Нефтяная между хутором Николаенко и станицей Нефтяной около 3:30. По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево — автомобиль загорелся, сообщает
Погибли водитель и двое детей 12 и 8 лет. В мае водителя лишили прав. Полиция проводит проверку.