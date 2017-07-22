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12:22 (мск), источник: ЮГА.ру

В Апшеронском районе в загоревшемся автомобиле погибли три человека

В Апшеронском районе 22 июля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Авария случилась на трассе Апшеронск — Нефтяная между хутором Николаенко и станицей Нефтяной около 3:30. По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево — автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Погибли водитель и двое детей 12 и 8 лет. В мае водителя лишили прав. Полиция проводит проверку.

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