В Апшеронском районе в загоревшемся автомобиле погибли три человека

Авария случилась на трассе Апшеронск — Нефтяная между хутором Николаенко и станицей Нефтяной около 3:30. По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево — автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.