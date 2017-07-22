Самолет Пенза — Сочи экстренно сел из-за столкновения со стаей птиц
Лайнер Ан-148 по дороге из Пензы в Сочи совершил экстренную посадку в Саратове.
Лайнер Ан-148 по дороге из Пензы в Сочи совершил экстренную посадку в Саратове.
Командир самолета сообщил, что во время набора высоты судно столкнулось с птицами, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Лайнер направили на запасной аэродром в Саратове, сообщает «Интерфакс».
Почти 80 пассажиров эвакуировали. Во время осмотра двигателя обнаружили, что столкновение с птицами вывело из строя лопатки вентилятора. Через время пассажиры вылетели в Сочи на резервном самолете.