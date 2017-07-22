ДТП в Симферополе: Lexus разбился вдребезги, въехав в грузовик. Водитель погиб

По словам очевидцев, скорость иномарки была высокой. Водитель перед столкновением затормозил, но было поздно. Мужчина погиб — приехавшие специалисты МЧС «вырезать» его из авто вовремя не успели. Ребёнок, который был в салоне, выжил, отделавшись испугом. Свидетели также говорят, что водитель был нетрезв.