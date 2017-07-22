В Самаре во втором часу ночи «десятка» сбила двухлетнюю девочку на Физкультурной
Правоохранители выясняют, как девочка оказалась одна на дороге.
Правоохранители выясняют, как девочка оказалась одна на дороге.
В ночь на субботу, примерно в 1:20, на улице Физкультурной ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
27-летний водитель «десятки» (стаж вождения — 2 года) двигался по улице Физкультурной со стороны улицы Матросова в направлении улицы
Ребенка срочно госпитализировали. По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв. Правоохранители выясняют, как девочка оказалась одна на дороге.