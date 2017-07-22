В Петербурге шутники «заминировали» 10 отделений Сбербанка
Проверка показала, что все сообщения оказались ложными.
Проверка показала, что все сообщения оказались ложными.
Несуществующую взрывчатку искали минувшей ночью правоохранители Калининского района. Полицейским пришлось обыскать 10 отделений Сбербанка
Телефонный «террорист» позвонил в экстренную службу около 23:00 и сообщил о заложенной в отделении Сбербанка в Калининском районе бомбе.
Эвакуацию сотрудников не проводили.
Полиция приступила к поискам шутника. Уже известно, что телефон, с которого звонил аноним, зарегистрирован на 46-летнего безработного жителя Выборгского района. Сейчас стражи порядка ищут установленного мужчину.