В Петербурге шутники «заминировали» 10 отделений Сбербанка

Телефонный «террорист» позвонил в экстренную службу около 23:00 и сообщил о заложенной в отделении Сбербанка в Калининском районе бомбе. Из-за того, что аноним не указал точный адрес банка, полиции пришлось проверить все отделения Сбербанка в районе.