В Высокогорском районе столкнулись три «Лады»
Дорожное происшествие случилось на 35-м км автодороги Казань — Малмыж.
Дорожное происшествие случилось на 35-м км автодороги Казань — Малмыж.
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе произошло ДТП с участием трех легковых машин, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Высокогорском районе накануне в 14.58. На дороге столкнулись три «Лады»: две четырнадцатой модели и «Калина».
На место происшествия отправилась оперативная группа Высокогорского ПСГ и сотрудники
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 1 единица техники.