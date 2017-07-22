В Высокогорском районе столкнулись три «Лады»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе произошло ДТП с участием трех легковых машин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Высокогорском районе накануне в 14.58. На дороге столкнулись три «Лады»: две четырнадцатой модели и «Калина».

На место происшествия отправилась оперативная группа Высокогорского ПСГ и сотрудники пожарно-спасательной части № 113. Бригада скорой помощи осмотрела всех участников ДТП. Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказались.