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13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Высокогорском районе столкнулись три «Лады»

Дорожное происшествие случилось на 35-м км автодороги Казань — Малмыж.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе произошло ДТП с участием трех легковых машин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Высокогорском районе накануне в 14.58. На дороге столкнулись три «Лады»: две четырнадцатой модели и «Калина».

На место происшествия отправилась оперативная группа Высокогорского ПСГ и сотрудники пожарно-спасательной части № 113. Бригада скорой помощи осмотрела всех участников ДТП. Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказались.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 1 единица техники.

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