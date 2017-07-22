В Зеленодольске 17-летний парень спас тонущую девочку

Егор гулял вместе с отцом и младшим братом вдоль городского озера. Внезапно они услышали крики о помощи молодой девушки. Она просила прохожих помочь вытащить из воды девочку лет девяти, которая на ее глазах нырнула и уже 2−3 минуты не показывалась из воды. Две подружки пропавшей под водой девочки, испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить. Егор, не раздумывая, прямо в одежде бросился в воду.