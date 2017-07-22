Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как отдыхают российские знаменитости
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
13:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольске 17-летний парень спас тонущую девочку

Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На городском озере в центре Зеленодольска 17-летний школьник Егор Дубровин спас тонущую девочку, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы отряда № 8 Федеральной противопожарной службы по РТ Резеда Юсупова.

Егор гулял вместе с отцом и младшим братом вдоль городского озера. Внезапно они услышали крики о помощи молодой девушки. Она просила прохожих помочь вытащить из воды девочку лет девяти, которая на ее глазах нырнула и уже 2−3 минуты не показывалась из воды. Две подружки пропавшей под водой девочки, испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить. Егор, не раздумывая, прямо в одежде бросился в воду.

На глубине среди тины он увидел тело девочки, схватил ее и вытащил из воды. Отец Егора помог вынести девочку на берег, начал оказывать первую медицинскую помощь. Буквально через пару минут подъехала бригада скорой медицинской помощи. Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы. На следующий день, осмотрев девочку, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Набережных Челнах запустили образовательный проект по изучению истории «КАМАЗа»
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание получило новое название
Спайсер объяснил свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь