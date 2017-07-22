В Зеленодольске 17-летний парень спас тонущую девочку
Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы.
Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы.
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На городском озере в центре Зеленодольска 17-летний школьник Егор Дубровин спас тонущую девочку, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель
Егор гулял вместе с отцом и младшим братом вдоль городского озера. Внезапно они услышали крики о помощи молодой девушки. Она просила прохожих помочь вытащить из воды девочку лет девяти, которая на ее глазах нырнула и уже 2−3 минуты не показывалась из воды. Две подружки пропавшей под водой девочки, испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить. Егор, не раздумывая, прямо в одежде бросился в воду.
На глубине среди тины он увидел тело девочки, схватил ее и вытащил из воды. Отец Егора помог вынести девочку на берег, начал оказывать первую медицинскую помощь. Буквально через пару минут подъехала бригада скорой медицинской помощи. Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы. На следующий день, осмотрев девочку, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и отпустили домой.