Пожар в оздоровительном лагере под Витебском: дети были на дискотеке

Витебские спасатели буквально в канун своего профессионального праздника ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере «Магистраль», который находится в ведении УП «Витебское отделение БЖД» и расположен недалеко от областного центра в деревне Малые Летцы. Стоит особо отметить роль 26-летнего сторожа лагеря, который обнаружил очаг возгорания и до приезда спасателей принял необходимые меры по его ликвидации. Обстоятельства происшествия комментирует официальный представитель Витебского областного УМЧС Марина Фандо.