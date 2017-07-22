Пожар в оздоровительном лагере под Витебском: дети были на дискотеке
Официальный представитель Витебского УМЧС Марина Фандо прокомментировала радио Sputnik Беларусь происшествие в детском оздоровительном лагере.
Официальный представитель Витебского УМЧС Марина Фандо прокомментировала радио Sputnik Беларусь происшествие в детском оздоровительном лагере.
Витебские спасатели буквально в канун своего профессионального праздника ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере «Магистраль», который находится в ведении УП «Витебское отделение БЖД» и расположен недалеко от областного центра в деревне Малые Летцы. Стоит особо отметить роль 26-летнего сторожа лагеря, который обнаружил очаг возгорания и до приезда спасателей принял необходимые меры по его ликвидации. Обстоятельства происшествия комментирует официальный представитель Витебского областного УМЧС Марина Фандо.
«В оздоровительном лагере «Магистраль произошло возгорание в одной из комнат. По предварительной версии, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возгорание заметил сторож. Никто не пострадал, дети находились на дискотеке. Сторож получил незначительное отравление продуктами горения и госпитализирован», — сообщила Фандо.