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13:49 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в оздоровительном лагере под Витебском: дети были на дискотеке

Официальный представитель Витебского УМЧС Марина Фандо прокомментировала радио Sputnik Беларусь происшествие в детском оздоровительном лагере.

Источник: Sputnik.by

Витебские спасатели буквально в канун своего профессионального праздника ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере «Магистраль», который находится в ведении УП «Витебское отделение БЖД» и расположен недалеко от областного центра в деревне Малые Летцы. Стоит особо отметить роль 26-летнего сторожа лагеря, который обнаружил очаг возгорания и до приезда спасателей принял необходимые меры по его ликвидации. Обстоятельства происшествия комментирует официальный представитель Витебского областного УМЧС Марина Фандо.

«В оздоровительном лагере «Магистраль произошло возгорание в одной из комнат. По предварительной версии, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возгорание заметил сторож. Никто не пострадал, дети находились на дискотеке. Сторож получил незначительное отравление продуктами горения и госпитализирован», — сообщила Фандо.

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