Пара на мотоцикле пострадала в ДТП в Алматы

Со слов очевидцев, якобы, автомашина «Лада» двигалась в северном направлении по Мустафина с левым поворотом на Фрунзе, а в этот момент в южном направлении по Мустафина двигался мотоцикл. «Лада» не пропустила мотоцикл, в результате парень и девушка с мотоцикла упали на дорогу. С различными травмами они госпитализированы. У мужчины — подозрение на перелом ноги. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.