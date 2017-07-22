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14:04 (мск), источник: Tengrinews

Пара на мотоцикле пострадала в ДТП в Алматы

Пара на мотоцикле пострадала в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

По данным корреспондента, ДТП произошло на пересечении улиц Мустафина-Фрунзе.

Со слов очевидцев, якобы, автомашина «Лада» двигалась в северном направлении по Мустафина с левым поворотом на Фрунзе, а в этот момент в южном направлении по Мустафина двигался мотоцикл. «Лада» не пропустила мотоцикл, в результате парень и девушка с мотоцикла упали на дорогу. С различными травмами они госпитализированы. У мужчины — подозрение на перелом ноги. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

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