Пасынок сильным ударом кулака убил пенсионера в Барановичском районе
Пожилой мужчина при падении получил сильный ушиб мозга, что привело к смерти.
Пожилой мужчина при падении получил сильный ушиб мозга, что привело к смерти.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Барановичского района, который подозревается в нанесении травм пенсионеру, от которых пожилой человек скончался, сообщили в эфире радио «Барановичи FM».
Инцидент произошел в городском поселке Городище во время застолья, в ходе которого мужчины употребляли спиртные напитки.
По информации Барановичского РОВД, ситуация развивалась по стандартному сценарию: между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, и пасынок ударил родственника кулаком. Пожилой мужчина упал и сильно ударился, его скорая доставила в учреждение здравоохранения.
Как сообщили в эфире, впоследствии мужчина, который получил ушиб мозга, скончался в реанимационном отделении.
В отношении 44-летнего жителя деревни Трацевичи, избившего пенсионера, было возбуждено уголовное дело.