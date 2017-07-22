В Петербурге случился сбой в базе ГИБДД
Зарегистрировать машину до устранения неполадок не получится.
Зарегистрировать машину до устранения неполадок не получится.
На территории Северной столицы снова перестала работать база данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
В Петербурге утром горожане смогли зарегистировать личные автомобили. Проблема наблюдается с 10:30. Сотрудники ведомства объясняют это тем, что база данных на территории города «зависла».
Отметим, что чаще всего технические проблемы возникают
Когда неполадки будут устранены, не сообщается. Остается надеяться, что проблема решится быстро.