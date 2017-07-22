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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге случился сбой в базе ГИБДД

Зарегистрировать машину до устранения неполадок не получится.

Источник: РИА "Новости"

На территории Северной столицы снова перестала работать база данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В Петербурге утром горожане смогли зарегистировать личные автомобили. Проблема наблюдается с 10:30. Сотрудники ведомства объясняют это тем, что база данных на территории города «зависла».

Отметим, что чаще всего технические проблемы возникают из-за сбоев в работе базы данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД России, которая находится в Москве. Из подразделений ГИБДД по всей России в ФИС поступает информация по машинам, гражданам, документам (ПТС, водительские удостоверения, данные о пропавших документах нахоядтся в отдельном разделе), угонам, об административных правонарушениях и авариях.

Когда неполадки будут устранены, не сообщается. Остается надеяться, что проблема решится быстро.

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