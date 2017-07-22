В Петербурге случился сбой в базе ГИБДД

В Петербурге утром горожане смогли зарегистировать личные автомобили. Проблема наблюдается с 10:30. Сотрудники ведомства объясняют это тем, что база данных на территории города «зависла».

Отметим, что чаще всего технические проблемы возникают из-за сбоев в работе базы данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД России, которая находится в Москве. Из подразделений ГИБДД по всей России в ФИС поступает информация по машинам, гражданам, документам (ПТС, водительские удостоверения, данные о пропавших документах нахоядтся в отдельном разделе), угонам, об административных правонарушениях и авариях.