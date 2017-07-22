Огромный смерч под Петербургом попал на видео

Буйство стихии, настигшее сегодня Северную столицу, приносит все новые сюрпризы. Так, в Ленобласти очевидцы заметили… торнадо. Смерч появился в районе железнодорожной станции Ручьи.

Свидетели события засняли его на видео. Местные жители были немало удивлены, увидев огромную воронку в небе.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-23742946&id=456242068&hash=e16cf1132b343164&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также сегодня в городе прошел мощный град с грозой, сменившийся ливнем. Грозовые тучи «кочуют» по городу, поочередно поливая то один, то другой районы города. Температура воздуха сегодня достигнет 19 градусов.

МЧС просит горожан и автомобилистов соблюдать осторожность. Туманы ухудшат видимость за рулем, поэтому следует внимательно соблюдать скоростной режим и снижать скорость на поворотах.