Огромный смерч под Петербургом попал на видео
Местные жители были шокированы, увидев гигантскую воронку в небе.
Местные жители были шокированы, увидев гигантскую воронку в небе.
Буйство стихии, настигшее сегодня Северную столицу, приносит все новые сюрпризы. Так, в Ленобласти очевидцы заметили… торнадо. Смерч появился в районе железнодорожной станции Ручьи.
Свидетели события засняли его на видео. Местные жители были немало удивлены, увидев огромную воронку в небе.
Также сегодня в городе прошел мощный град с грозой, сменившийся ливнем. Грозовые тучи «кочуют» по городу, поочередно поливая то один, то другой районы города. Температура воздуха сегодня достигнет 19 градусов.
МЧС просит горожан и автомобилистов соблюдать осторожность. Туманы ухудшат видимость за рулем, поэтому следует внимательно соблюдать скоростной режим и снижать скорость на поворотах.
Пешеходам спасатели советуют избегать высоких и шатких конструкций, а при сильных ливнях — не спускаться в подземные переходы и тоннели по причине их возможного подтопления.