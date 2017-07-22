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15:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Натравившая ротвейлера на мужчину карагандинка отделалась штрафом

Полицейские Караганды отказываются завести дело на женщину, натравившей боевого пса на молодую семью.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Шокирующий случай с семьей Корнейчук произошел в Караганде в частном секторе Михайловки 14 июля. Как сообщает «Новый вестник», бойцовский пес чуть не разорвал Романа Корнейчука, после того, как тот сделал замечание его хозяйке.

Роман Корнейчук лишь попросил убрать ротвейлера, так как собака была без намордника и испугала его трехлетнюю дочь. Реакция пьяной хозяйки шокировала прохожих — женщина сначала спросила, кто он такой, чтобы ей указывать, а потом скомандовала: «Фас!».

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«Я увидела, что парень отбивается от крупного ротвейлера, — рассказала очевидец Елена Вишнякова. — Собака хватала его, кусала, потом загнала в канаву. Хозяйка ротвейлера прямо травила собаку на него. Она кричала: “Фас, фас, фас его”. Поднимала руку и указывала на парня! Пес периодически кусал человека, а потом отбегал к хозяйке. Та опять командовала “фас” и пес несся обратно… Это было страшное зрелище! Народу вокруг было много! Все стояли в стороне, снимали на сотки, но никто не решился помочь. Только молоденькая девчонка, как потом выяснилось, жена этого парня, пыталась отогнать пса».

В шоковом состоянии, истекающего кровью молодого человека, Елена Вишнякова отвезла в травмпункт.

«Врачи боялись, что у него легкое задето. На груди, ближе к плечу, ротвейлер прямо кусок мяса вырвал. Обе руки у него были искусаны. Ноги тоже. И вся спина подрана. На него было страшно смотреть. У меня кровью была залита вся машина», — говорит Вишнякова.

Несколько дней Роман Корнейчук пролежал в больнице. Врачи констатировали тяжелые травмы: на одной руке, у парня раздроблены кости, на другой повреждены сухожилия. Теперь ему предстоит длительный восстановительный период. В тоже время как хозяйка ротвейлера отделалась штрафом в 11 тысяч тенге.

«У меня есть протокол на руках, что на нее наложен административный штраф в размере 11 тысяч 435 тенге. И все на этом, — рассказывает супруга Романа Наина Корнейчук. — Ей даже освидетельствование не провели. За эти трое суток ни ко мне, ни к мужу, ни к свидетелям полицейские не приходили. В понедельник я несколько раз ходила в полицию. В конце концов, сотрудник в окошке мне сказал: “Ой, девушка, вы уже здесь всем надоели! Идите уже домой. Вы уже здесь четыре раза за день были”. Принимать заявление у меня отказались», — заявила супруга пострадавшего.

Кинологи утверждают, что в случившемся вина полностью лежит на владелице собаки, так как дрессированное животное в данном случае стало лишь оружием в руках своей хозяйки.

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