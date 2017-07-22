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15:07 (мск), источник: Интерфакс

Сотни человек ночевали на улицах острова Кос из-за опасения новых подземных толчков

Ситуация на греческом острове после сильного землетрясения нормализуется, однако его главный порт пока закрыт, авиасообщение осуществляется с перебоями.

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Популярный среди туристов греческий остров Кос в субботу восстанавливается после произошедшего днем ранее землетрясения магнитудой 6,7, сообщают западные СМИ.

Сотни местных жителей и иностранных отдыхающих провели ночь вне помещений, опасаясь новых подземных толчков. Главный порт острова, понесший урон от землетрясения, закрыт уже второй день, авиасообщение на Косе осуществляется с перебоями.

Тем не менее, ситуация нормализируется. Так, движение паромов постепенно возобновляется. Для этого используется другой, менее крупный, порт на острове.

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В пятницу в результате землетрясения на острове погибли два человека, сотни получили ранения. Еще несколько сотен человек получили травмы в турецком городе Бодрум, расположенном недалеко от Коса.

Двое погибших — швед и турок — расстались с жизнью, когда в ночном клубе из-за подземных толчков обрушилась стена.

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