Сотни человек ночевали на улицах острова Кос из-за опасения новых подземных толчков
Ситуация на греческом острове после сильного землетрясения нормализуется, однако его главный порт пока закрыт, авиасообщение осуществляется с перебоями.
Ситуация на греческом острове после сильного землетрясения нормализуется, однако его главный порт пока закрыт, авиасообщение осуществляется с перебоями.
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Популярный среди туристов греческий остров Кос в субботу восстанавливается после произошедшего днем ранее землетрясения магнитудой 6,7, сообщают западные СМИ.
Сотни местных жителей и иностранных отдыхающих провели ночь вне помещений, опасаясь новых подземных толчков. Главный порт острова, понесший урон от землетрясения, закрыт уже второй день, авиасообщение на Косе осуществляется с перебоями.
Тем не менее, ситуация нормализируется. Так, движение паромов постепенно возобновляется. Для этого используется другой, менее крупный, порт на острове.
Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Проблемы с инфраструктурой решаются.
В пятницу в результате землетрясения на острове погибли два человека, сотни получили ранения. Еще несколько сотен человек получили травмы в турецком городе Бодрум, расположенном недалеко от Коса.
Двое погибших — швед и турок — расстались с жизнью, когда в ночном клубе