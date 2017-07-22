В Алматы при обрыве троллейбусных проводов пострадали двое

Инцидент произошел напротив парка им. Панфилова. Троллейбус ехал по ул. Гоголя в восточном направлении, следом за ним двигался Mercedes. На пересечении с ул. Зенкова по неизвестной причине оборвались троллейбусные провода. Один из поперечных проводов сорвался и врезался в лобовое и боковое стекло автобуса, разбив его. Упавшие провода также задели боковую сторону Mercedes. В салоне автобуса находились 15 человек, они получили незначительные ушибы и порезы. Как рассказала водитель троллейбуса, место соединения путей она всегда проезжает на низкой скорости. На данном участке, по ее словам, соединения очень старые, что и стало причиной обрыва.