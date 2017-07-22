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15:14 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы при обрыве троллейбусных проводов пострадали двое

Движение на улице парализовано.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В Алматы в результате обрыва троллейбусных проводов пострадали водитель и пассажир автобуса № 71, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Инцидент произошел напротив парка им. Панфилова. Троллейбус ехал по ул. Гоголя в восточном направлении, следом за ним двигался Mercedes. На пересечении с ул. Зенкова по неизвестной причине оборвались троллейбусные провода. Один из поперечных проводов сорвался и врезался в лобовое и боковое стекло автобуса, разбив его. Упавшие провода также задели боковую сторону Mercedes. В салоне автобуса находились 15 человек, они получили незначительные ушибы и порезы. Как рассказала водитель троллейбуса, место соединения путей она всегда проезжает на низкой скорости. На данном участке, по ее словам, соединения очень старые, что и стало причиной обрыва.

Также в беседе с ремонтной службой она сообщила, что стояла на месте, когда провода начали падать. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Движение на участке парализовано.

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