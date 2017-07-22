Источник: РИА "Воронеж"

Лискинская транспортная прокуратура выяснит причины пожара на электровозе в Воронежской области, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 21 июля. ЧП случилось на перегоне «Колено-Некрылово» вечером среды, 19 июля. Машинисты успели выпрыгнуть из локомотива.

По данным ведомства, грузовой поезд № 2934 перевозил 73 вагона со щебнем. Во время движения загорелась вторая секция локомотива. Поездная бригада не справилась с пламенем. Огонь перекинулся на вторую секцию электровоза.