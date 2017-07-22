Транспортная прокуратура выяснит причины пожара на электровозе в Воронежской области
Поездная бригада не смогла потушить огонь.
Поездная бригада не смогла потушить огонь.
Лискинская транспортная прокуратура выяснит причины пожара на электровозе в Воронежской области, сообщила
По данным ведомства, грузовой поезд № 2934 перевозил 73 вагона со щебнем. Во время движения загорелась вторая секция локомотива. Поездная бригада не справилась с пламенем. Огонь перекинулся на вторую секцию электровоза.
На место ЧП выехали спасатели и потушили пожар. Никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливаются.